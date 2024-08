Cinque auto bruciate nel parcheggio: si indaga per trovare il piromane

Cinque auto bruciate a Caslino, nel parcheggio del Municipio: l'incendio è con tutta probabilità doloso, si indaga per trovare il piromane.

Tre auto sono state completamente distrutte dalle fiamme

Sono tuttora in corso le indagini a cura dei Carabinieri della Stazione di Asso per trovare chi, lo scorso 23 agosto, ha dato alle fiamme cinque auto nel parcheggio del Municipio. Tutto è successo intorno alle due di notte. Secondo quanto è stato ricostruito fino a ora, l'intento del piromane era di dare fuoco a una BMW X1 parcheggiata negli stalli pubblici del piazzale del Municipio: l'incendio si è però propagato e ha raggiunto altre quattro macchine. In particolare, una Suzuki Ignis e una vecchia Panda sono state distrutte nel rogo, mentre una Toyota Yaris e una Grande Punto sono state raggiunte dalle fiamme, subendo danni non compromettenti.

L'origine del rogo, come detto, è con tutta probabilità dolosa e ad aiutare le indagini potrebbero esserci anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza, posizionate poco distante, che tuttavia non inquadrano direttamente il luogo dell'incendio. L'analisi dei movimenti avvenuti nella piazza potrebbe permettere di identificare il responsabile del rogo.

Si tratta del secondo incendio con probabile origine dolosa avvenuto nell'arco di una settimana: risale infatti allo scorso 19 agosto l'incendio a una minicar parcheggiata fuori dal Municipio di Alserio. La dinamica degli episodi pare analoga ma a oggi si esclude un collegamento tra i due casi.