Cinque borse di studio in palio ad Asso

Sono ben 5 le opportunità per gli alunni e gli studenti meritevoli del Comune di Asso che quest’anno saranno premiati con borse di studio da 250 a 600 euro. C’è tempo fino a sabato 28 novembre 2020 per presentare la propria

candidatura.

Borse di studio: ecco come partecipare

In particolare: possono partecipare al concorso in memoria di Corti Valerio (2 premi da 250 euro ciascuno) tutti gli studenti, di ambo i sessi, residenti in Asso, che hanno frequentato dalla 1^ alla 4^ classe di una Scuola Secondaria Superiore Statale di secondo grado (ex Superiori) nell’anno scolastico 2019/2020 e sono stati promossi alla classe successiva con la media del 7. Una borsa di studio dell’importo di 600 euro in ricordo del Cav. del Lavoro Dott. Luigi Oltolina è bandita invece tra tutti gli studenti, di ambo i sessi, residenti in Asso, diplomati nella scuola media superiore nell’anno scolastico 2019/2020 e distintisi per profitto, che siano intenzionati a proseguire gli studi. Un concorso per l’assegnazione di due borse di studio dell’importo di 500 ciascuna è bandito infine tra i giovani laureati assesi che abbiano conseguito il diploma di laurea entro il 31.12.2019. Il testo completo

dei bandi con i requisiti per la partecipazione sono pubblicati sul sito del Comune di Asso: www.comune.asso.co.it. La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice e firmata dall’aspirante, deve essere presentata possibilmente via mail alla seguente pec: comune.asso@legalmail.it (aperta anche alle non pec) oppure consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo entro e non oltre il giorno 28.11.2020.