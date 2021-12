Cinque insegnanti in isolamento: la primaria di Fino chiusa almeno fino mercoledì

La scuola primaria Guglielmo Marconi di Fino Mornasco sarà chiusa a causa dell’assenza di cinque insegnanti, attualmente in isolamento fiduciario, almeno fino a mercoledì 15 dicembre 2021. L'allarme era scattato nella giornata di venerdì col primo positivo accertato.

In attesa del responso dei tamponi, è arrivata l'ordinanza del sindaco Roberto Fornasiero che ha disposto la chiusura.

"La situazione rappresentata dal Dirigente Scolastico attesta l’impossibilità di svolgere un regolare percorso didattico, mantenendo le classi suddivise ed opportunamente sorvegliate, nella piena sicurezza della prevenzione del contagio; Considerato pertanto che nel caso di cui trattasi, lo svolgimento della didattica in presenza comporterebbe l’effettiva impossibilità di rispettare i protocolli di sicurezza volti a limitare la diffusione del contagio da Covid19; Valutate comunque le condizioni di disagio che possono essere procurate alle famiglie in assenza dell’apertura della scuola, ma ritenuto prioritario garantire la tutela e la salvaguardia della salute degli alunni e del personale scolastico; ordina la prosecuzione della chiusura temporanea della scuola primaria “G.Marconi” sita in via Trento n.3, da lunedì 13 a mercoledì 15 dicembre 2021 compreso, salvo ulteriori proroghe che dovessero rendersi necessarie".