Cinque veicoli distrutti in un incendio

Quattro veicoli distrutti in un incendio a Lurate Caccivio.

Incendio nella notte

Squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento di Appiano Gentile e della sede centrale di via Valleggio (Como) sono intervenute nella notte in via Cairoli a Lurate Caccivio, per un incendio di cinque automezzi.

Il rogo

Le fiamme hanno interessavano due autovetture e tre furgoni con danni anche a parte di un edificio, in una zona di cantiere di un fabbricato in costruzione. Non si segnalano persone coinvolte.

Sul posto anche i Carabinieri

Unitamente ai Vigili del fuoco, sul posto sono intervenuti i Carabinieri. Valutazioni in corso per ricostruire la dinamica dell'evento