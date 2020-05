Cinzia, figinese agente di Polizia Locale a Meda: “In prima linea, ma la paura è contagiare le mie figlie”

Cinzia Franzo, ha 51 anni ed è di Figino Serenza. Dal 1999 è in servizio al comando di Polizia Locale di Meda e in questo periodo è in prima linea, come tutti i suoi colleghi, a fronteggiare l’emergenza coronavirus.

Cinzia, figinese agente di Polizia Locale a Meda

Ed è consapevole di appartenere a una delle categorie che più rischiano di contrarre il virus, “ma d’altra parte bisogna metterlo in conto, con il nostro lavoro si è sul territorio, a contatto con tante persone, e nonostante la massima accortezza e tutte le precauzioni del caso la possibilità di ammalarsi c’è”.

I colleghi di PrimaMonza.it l’hanno intervistata appena terminato il suo turno di pattuglia sul territorio, per controllare il rispetto delle norme finalizzate a contenere la diffusione del coronavirus. E tra i tanti automobilisti fermati ce n’era uno che dopo aver contratto il Covid-19 e aver combattuto la sua battaglia si stava recando all’ospedale per essere sottoposto al tampone di controllo dopo trenta giorni di quarantena. Lei, ligia al dovere, dopo aver appurato che stesse dicendo la verità l’ha ovviamente lasciato andare, ma ha ammesso: “Un po’ di paura in questi casi c’è, non tanto per me. La paura più grande è quella di portare il virus a casa e di contagiare le mie figlie”.

