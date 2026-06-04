Asso, “Cittadino, non spettatore”: i neo maggiorenni incontrano le associazioni. Consegnate anche le Costituzioni.

Appuntamento speciale per i giovani

Consegnate le Costituzioni ai neo diciottenni. “Cittadino, non spettatore” è il titolo dell’iniziativa ospitata dal Comune in sala consiliare e promossa martedì dall’associazione giovanile Lo Snodo in collaborazione con l’Amministrazione e realizzata in occasione della consegna delle Costituzioni ai neomaggiorenni del territorio. L’appuntamento ha coinvolto i ragazzi e le ragazze che hanno compiuto 18 anni nel 2025 e nel 2026, offrendo loro un’occasione concreta per incontrare le istituzioni e confrontarsi sul significato della cittadinanza attiva e sul proprio ruolo all’interno della comunità.

Incontro tra generazioni

Ad aprire l’incontro è stato il sindaco Mirko Donadini Pina, che ha dialogato con i giovani presenti sul funzionamento delle istituzioni locali, sui diritti e sulle responsabilità che accompagnano l’ingresso nell’età adulta e sulle opportunità di partecipazione alla vita pubblica del territorio. L’iniziativa è stata pensata non come una semplice cerimonia di consegna delle Costituzioni, ma come un momento di confronto diretto tra generazioni, capace di favorire ascolto reciproco e partecipazione. Durante l’incontro i ragazzi hanno avuto la possibilità di esprimere riflessioni, condividere punti di vista e interrogarsi sul rapporto tra giovani e comunità locale.

Tante realtà presenti

L’evento è stato arricchito dalla presenza di diverse realtà del territorio che hanno voluto portare il proprio contributo e la propria testimonianza ai neomaggiorenni. Sono intervenuti: il luogotenente dei Carabinieri Matteo Brivio, che ha ricordato l’importanza del rispetto delle regole e della legalità come base della convivenza civile; Stefano Granata, presidente della Croce Rossa Italiana (Cri), che ha testimoniato il valore inestimabile del volontariato e dell’aiuto del prossimo; l’associazione Asso Incontra, che ha portato il punto di vista dell’impegno culturale e dell’animazione sociale del territorio e l’associazione Studenti con le Stellette che ha condiviso un’importante esperienza di disciplina, senso dello Stato e formazione civica.

Parla Lo Snodo

Le attività e l’accoglienza dei partecipanti sono state curate dai volontari de Lo Snodo Thomas Nicolodi, Sabrina Kamouni, Camilla Piantalunga, Luca Proserpio e Pavlena Dianova, che hanno accompagnato i diversi momenti dell’iniziativa favorendo il dialogo e la partecipazione dei presenti.

“Quando si crea uno spazio reale di incontro, le istituzioni smettono di essere qualcosa di distante e diventano parte della vita quotidiana. È lì che nasce la consapevolezza che la comunità si costruisce insieme e che ogni giovane può avere un ruolo attivo fin da subito”, ha ricordato Michela Cocco, volontaria e coordinatrice del progetto per Lo Snodo.

Il commento del sindaco

Così il sindaco:

“Ai nostri neo-diciottenni va il più grande augurio da parte di tutta l’Amministrazione. Che la Costituzione non sia solo un libro da conservare, ma una guida da vivere e difendere ogni giorno, con coraggio e partecipazione”.

L’evento si inserisce all’interno di un percorso più ampio che Lo Snodo sta portando avanti insieme ai Comuni del territorio per accompagnare i giovani nel loro ingresso nella cittadinanza adulta, promuovendo occasioni concrete di partecipazione e dialogo con le istituzioni. In un periodo in cui spesso si parla della distanza tra giovani e politica, esperienze come “Cittadino, non spettatore” dimostrano come sia possibile costruire spazi di confronto autentici, capaci di avvicinare le nuove generazioni alla vita pubblica e di rafforzare il senso di appartenenza alla comunità.