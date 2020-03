Citterio alla finalissima Best Bakery

Cristiano Villa protagonista tra i migliori pasticceri d’Italia.

Da Canzo a Sky Uno

Questa sera, martedì 17 marzo, alle 21.15, Cristiano Villa e la sua pasticceria Citterio di Canzo saranno protagonisti della finale di Best Bakery. Villa si era aggiudicato un posto nella finalissima lo scorso 14 gennaio, come migliore pasticceria dell’area del Lago di Como.

Finale al castello di Belgioioso

La finale che andrà in onda questa sera è stata disputata al Castello di Belgioioso, nei pressi di Pavia. Il doppio episodio prenderà il via alle 21.15 in diretta su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455. Tutti a tifare per Citterio, che si scontrerà con altre cinque realtà provenienti da tutta Italia.