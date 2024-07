Civati e Storace pronti per l'impresa: il periplo del Lago di Como a nuoto

Mancano poco più di 13 giorni al prossimo 11 agosto, quando i due atleti di Montorfano Cristian Civati e Stefania Storace partiranno per percorrere a nuoto i 150 chilometri del periplo del Lago di Como.

Un'impresa patrocinata da numerosi enti

"Siamo pronti: i preparativi sono in pieno svolgimento - spiega Civati - L’impresa ha avuto i patrocini del Comune di Como e del Comune di Lecco, della Provincia di Como e della Provincia di Lecco, nonché l’appoggio del comune di Menaggio, di Brienno e del Comune di Mandello del Lario che offriranno loro ospitalità nei giorni di passaggio, il sostegno della Canottieri di Menaggio e della Canottieri Lario che ci accompagneranno con un mezzo di appoggio durante la traversata del ramo di Como e l’interesse di tanti cittadini che ci hanno aiutato nell’acquisto di parte dei materiali necessari".

Gli atleti, durante la traversata, traineranno un catamarano il cui prototipo è stato disegnato da Civati e creato da Nautica Marò Line (nella foto in basso). Grande quasi due metri per ottanta centimetri, conterrà cibo, bevande e attrezzature, inoltre servirà da supporto in caso di crampi o momenti di stanchezza e, di colore arancione, sarà visibile ai motoscafi e alle imbarcazioni che transitano sul lago.

“ Più si avvicina la partenza e più l’allenamento diventa specifico - ancora Civati - L’impegno fisico sarà lungo e costante: nuoteremo dalle 4 alle 5 ore ogni giorno, per 21 giorni. Per questo motivo già da mesi ci stiamo allenando tutti i giorni con sessioni di palestra e nuoto. Stiamo inoltre curando anche l’alimentazione, che sarà composta soprattutto da carboidrati prima e dopo lo sforzo e da integratori naturali durante le ore di nuoto”.

“Nuotando in lungo e in Lario” è lo slogan che Cristian e Stefania hanno scelto per la loro impresa e l’idea sta attirando l’interesse di molti cittadini che non solo li hanno sostenuti nell’acquisto dell’attrezzatura necessaria ma si stanno prenotando sui social per mettersi alla prova e aggregarsi agli atleti in qualche tappa della traveersata.

“Saremo contenti di condividere dei tratti a nuoto con chi vorrà unirsi, fermo restando che è necessaria un minimo di preparazione fisica e non ci sarà nessuna assistenza in acqua”.

L'impresa avrà inoltre un fine nobile, con l'apertura, a giorni, di una raccolta fondi per l’Associazione Osha www.osha.it di Como, impegnata nel promuovere attività sportive per disabili, che quest’anno festeggia i suoi 50 anni di attività.