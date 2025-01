Cristian Civati, atleta di Montorfano, si prepara a partecipare al suo primo mondiale di nuoto in acque gelide: la gara, organizzata dall'International Ice Swimming Association (IISA), sarà a Molveno dal 14 al 19 gennaio, per la prima volta in Italia.

Civati rappresenta l'Italia ai mondiali di ice swimming a Molveno

Saranno ben 752 gli atleti partecipanti alla competizione, provenienti da 46 nazioni che si sfideranno in 3.500 partenze totali. A rappresentare il nostro paese ci saranno circa ottanta nuotatori: saranno in totale cinque quelli del Comasco, tra loro anche il montorfanese Civati che non nasconde un po’ di emozione per la nuova sfida che lo aspetta. «Sono sicuramente contento ed entusiasta di questa gara, di poter partecipare a un mondiale - afferma - Certo, non manca un po’ di timore e preoccupazione: anche perché la temperatura delle acque sarà di 1.3 gradi, contro i 7-8 di quelle a cui sono abituato...». Una differenza importante, quando ci si cimenta nel nuoto. «Certo: quei 6-7 gradi in meno si sentono, e non poco - aggiunge - Ed è una sensazione diversa ogni volta, immergersi nelle acque gelide per nuotare. Le gare di Molveno saranno in una apposita piscina per motivi di sicurezza, e sempre in via precauzionale ci sono alcune regole: non ci si tuffa e non si fanno virate».

Quello di Molveno sarà il primo mondiale di acque gelide in Italia, nella sesta edizione della competizione ideata da Iisa, associazione nata nel 2009 quando il termine «ice swimming» stato coniato per la prima volta. L'ice swimming è il nuoto in acqua a una temperatura di 5 gradi senza assistenza, con una cuffia in silicone, un paio di occhiali e un costume da bagno standard.

«A oggi, questa disciplina, per quanto sia comunque in crescita, è poco nota, e sono entusiasta che arrivi in Italia per la prima volta. E’ un modo per farla conoscere a un pubblico più ampio - ancora Civati - Inizieremo lunedì prossimo con le visite mediche e una cerimonia di apertura; poi le varie gare, che possono essere seguite anche in streaming sui canali ufficiali della competizione, si snoderanno per tutta la settimana con le diverse discipline: 50, 100, 250, 500 e 1000 metri, con le vasche a 250 e 500 metri a stile libero. Le gare termineranno sabato, con la cerimonia di chiusura che prevede una sorta di tuffo collettivo nel lago in programma per la prossima domenica».

Insomma, l’emozione non manca nel misurarsi con atleti provenienti da tutto il mondo. «Ma sono pronto: sarà importante non perdere la concentrazione».

In queste settimane sono stati intensi gli allenamenti per la preparazione alla competizione. «Abbiamo anche fatto alcune gare a Omegna, con l’acqua intorno a 8-9 gradi - spiega Civati - E lo scorso 4 gennaio ho preso parte alla ormai tradizionale Ecoswim a Mandello del Lario, con 21 ice swimmers in acqua: la settima edizione di una iniziativa davvero importante, organizzata anche grazie ad alcune associazioni e realtà del territorio, che mira a sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente e il cambiamento climatico».