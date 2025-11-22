Clandestino e con droga nella tasca: cerca di fuggire dall’auto della Polizia locale

Alla vista degli agenti, in via Volta a Canzo, un cittadino extracomunitario ha cercato di nascondersi. Insospettiti gli uomini della Polizia locale lo hanno fermato e hanno scoperto che non aveva con sé i documenti

Ha aperto la portiera e si è dato alla fuga

Giovedì, 20 novembre, intorno alle 17.30, gli agenti del comando di Polizia locale canzese, guidato da Daniele Proserpio, hanno fermato un uomo, di origine marocchina, classe 2001, irregolare. Lo hanno trovato senza documenti e, una volta appurato che si trattava di un clandestino, lo hanno fatto salire sull’auto di pattuglia, da dove il 24enne ha tentato di scappare, aprendo la portiera e dandosi alla fuga.

Trovato con hashish e cocaina

Riacciuffato, dopo una perquisizione nella tasca dell’uomo sono stati trovati tre pezzi di hashish, oltre che quattordici dosi di cocaina. Il marocchino, domiciliato a Canzo ma senza fissa dimora, risultava già denunciato dalla Polizia di Stato di Como circa un mese fa, sempre per reati legati al possesso di droga.

Denunciato a piede libero

La Polizia locale canzese ha provveduto al fotosegnalamento del 24enne. Il Magistrato ne ha disposto la denuncia a piede libero.