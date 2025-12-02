Controllo del territorio: rintracciati tre soggetti irregolari

I Carabinieri della Compagnia di Cantù, dello Squadrone Eliportato Cacciatori “Sardegna” e da squadra cinofili di Casatenovo (LC), con l’impiego complessivo di 13 militari, hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio.

Controllo straordinario del territorio

Si è concentrato in un appartamento di via Scalabrini di Fino Mornasco, dove in passato si è registrata la presenza di soggetti dediti allo spaccio di sostanze stupefacenti e assuntori di droghe. Nel corso dell’operazione sono stati rinvenuti due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento, alcuni grammi tra cocaina e hashish, nonché 60 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio. A seguito di ciò è stato deferito in stato di libertà il proprietario dell’immobile, un 42enne italiano.

Rintracciati tre soggetti irregolari

L’operazione proseguiva all’interno di un’adiacente zona industriale abbandonata, al cui interno sono stati rintracciati tre stranieri di origine marocchina – rispettivamente di 47, 30 e 27 anni – in seguito deferiti in stato di libertà poiché irregolari sul territorio nazionale e con precedenti di polizia in materia di stupefacenti.

Il servizio si inquadra in una massiccia attività di controllo del territorio, unitamente a personale della Polizia di Stato che ha operato in area boschiva al confine territorio con la provincia d Varese.