Nella giornata di ieri, 7 ottobre 2020, il personale della Sezione di Polizia Stradale di Como ha denunciato in stato di libertà due soggetti di nazionalità marocchina, irregolari sul territorio nazionale per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Cocaina nell’auto: denunciati due marocchini

Erano le 16 quando una pattuglia della Sezione di Como che stava effettuando un posto di controllo in via Milano, a Erba, ha fermato un’autovettura “Audi A3” con a bordo due persone. Gli agenti si sono subito insospettiti per l’atteggiamento durante il controllo e, poiché risultavano a loro carico numerosi precedenti penali per reati inerenti le sostanze stupefacenti, hanno provveduto ad accompagnarli presso gli Uffici della Sezione per ulteriori accertamenti anche in relazione al fatto che erano entrambi irregolari sul territorio nazionale e inottemperanti a precedenti ordini di espulsione. E’ stato deciso, a questo punto, di eseguire una perquisizione sul veicolo a bordo del quale viaggiavano gli stranieri. Chiesto anche l’aiuto dell’unità cinofila della Guardia di Finanza di Ponte Chiasso. L’accertamento ha consentito di rinvenire alcuni involucri contenenti cocaina per un peso complessivo pari a circa 12 grammi, che erano stati abilmente occultati all’interno del montante dell’autovettura.

Il personale della Sezione Polstrada di Como ha proceduto a denunciare in stato di libertà i due stranieri per la detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, nonché per l’inottemperanza agli ordini di espulsione di cui erano stati precedentemente destinatari. Sequestrata la sostanza stupefacente e il veicolo utilizzato per il trasporto.