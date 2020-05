Coda per accedere al centro per la raccolta differenziata

Coda stamattina per accedere al centro ecologico ai Fossi di Rongio.

Coda di veicoli e lunghi tempi di attesa

Lunga attesa nel primo giorno di apertura libera del centro di raccolta differenziata di Olgiate Comasco. Proprio il martedì mattina e il giovedì mattina la piattaforma ecologica è aperta senza necessità di prenotazione, che invece è tassativa nelle altre giornate di apertura. E dopo il periodo di lockdow, la prima apertura senza limitazioni ha registrato appunto parecchio traffico.

Sistema di prenotazione sempre attivo

Come sottolinea il sindaco Simone Moretti, “la coda della mattinata di oggi dimostra quanto sia efficace il sistema delle prenotazioni. Considerando quanti cittadini si sono presentati in occasione della prima apertura libera, potremmo valutare di aprire un giorno in più su prenotazione”.