Lunghe code e attese estenuanti sotto il sole per accedere all’Accettazione: proteste degli utenti per i disagi all’ospedale della città.

Code al Fatebenefratelli gli utenti protestano

La replica del direttore di struttura Damiano Rivolta è un invito agli utenti a prenotare prima di recarsi al nosocomio: “E’ importante che passi il messaggio che non si deve venire in ospedale di persona per prendere gli appuntamenti: è inutile e si creano inutili assembramenti. Per prenotare un appuntamento è sufficiente telefonare in ospedale o al numero verde della Regione”.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 4 luglio 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui