Collaborazione bellissima, "Il Mosaico" ringrazia il "Vespa Club" olgiatese

Quando ci si mette al lavoro per organizzare eventi, fondamentale è la collaborazione a più livelli. E la "Notte Arancione" a Olgiate Comasco l'ha dimostrato appieno: anche con la sinergia tra la cooperativa "Il Mosaico" di Bulgarograsso" e il "Vespa Club Olgiate Comasco".

Una collaborazione bellissima

A mettere l'accento sulla sinergia è il presidente dei vespisti, Graziano Mirandi, che già aveva sottolineato l'importanza dei colorati striscioni realizzati dai ragazzi della cooperativa bulgarese in occasione della "Notte Arancione" dello scorso 13 luglio. E ora l'emozione di una lettera con cui "Il Mosaico" dice grazie per il coinvolgimento.

La lettera di ringraziamento

"Cari amici del "Vespa Club", siamo davvero felici che abbiate pensato a noi per realizzare i vostri striscioni per la "Notte Arancione". Sappiamo quanto sia bello e importante questo evento per voi. Ce l'abbiamo messa tutta! Con l'aiuto degli educatori abbiamo fatto la cosa che, dobbiamo confessarlo, ci viene più facile: essere creativi e mettere colore. Dobbiamo confessarvi un segreto: lo facciamo ogni giorno. Sapete, la vita, per noi, è un continuo flusso creativo. Ci piace, con un pizzico di orgoglio, pensarci "artigiani di vita". Che siano sogni o prodotti concreti, non cambia molto. E' tutto un esercizio di immaginazione".

La forza del sostegno reciproco

Dalla cooperativa parole profonde: "Sostenerci significa credere nel nostro sogno e avere fiducia nella possibilità di cambiare, per essere sempre più simili alla versione migliore di ciascuno di noi. Grazie di cuore. Con semplicità. Da parte di tutti i ragazzi del Mosaico".

L'emozione del "Vespa Club Olgiate Comasco"

Dal presidente dei vespisti, sodalizio reduce dal successo ottenuto insieme al Comune con l'organizzazione della "Notte Arancione" e il coinvolgimento di associazioni e commercianti, l'emozione di ricevere un ringraziamento tanto significativo. "Oggi (venerdì 19 luglio, Ndr) abbiamo ricevuto la lettera del "Mosaico".