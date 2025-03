Collezionista parte per Londra e si ritrova la casa svaligiata: "Aiutatemi a ritrovare i miei modellini"

Parte per Londra e si ritrova la casa svaligiata: collezionista di Alzate lancia un appello per ritrovare la collezione di modellini d'epoca.

Sottratti oltre 150 modellini di auto

"Sono partito per Londra alle 4.30 di sabato mattina: al mio ritorno, domenica intorno alle 12, mi sono accorto di non riuscire ad aprire la porta di casa. Era stata bloccata da una delle moto che custodisco in soggiorno, parte della mia collezione" - racconta Roberto Giacalone - E quando sono riuscito a entrare in casa mi sono subito accorto che tutto era stato messo a soqquadro: una finestra era stata rotta, c'erano armadi e cassetti aperti, di tutto in giro. I ladri, che sono entrati in casa tagliando una rete e sfondando una finestra, avevano fatto razzia dei modellini di auto che ho collezionato in anni e anni, acquistati in America e in giro per il mondo. Ne avevo raccolti più di 150 tra Hot Wheels e American Graffiti, dei quali alcuni piuttosto difficili da trovare".

Il furto è stato denunciato ai Carabinieri. "Non hanno portato via nient'altro: in casa non custodisco soldi o oggetti preziosi, ma conservo gelosamente la mia collezione di modellini accumulati in tanti anni - ancora Giacalone - Sono molto amareggiato per questo furto: è stato davvero spiacevole trovare la mia casa messa a soqquadro e accorgermi che mi erano stati portati via degli oggetti che avevano anche un ricordo affettivo e che fanno parte di una collezione, di una passione che coltivo da tempo. Per questo vorrei lanciare un appello: se qualcuno dovesse trovare qualche modello molto raro in giro in vendita nei mercatini della zona, per favore mi contatti. Alcuni dei modellini che avevo acquistato non sono reperibili qua in Italia e hanno dunque un valore abbastanza alto, ma soprattutto mi dispiace perché li avevo recuperati nei miei viaggi in America e in giro per il mondo. Si tratta di modellini 1:64 Hot Wheels e sei modelli di auto in scala 1:18 American Graffiti. Aiutatemi a ritrovarli".

(In copertina la rete tagliata dai malviventi, sotto una delle macchinette rubate)