Colloqui sospesi in Casa anziani per tutelare gli ospiti

Colloqui sospesi in Casa anziani, a Olgiate Comasco: novità da lunedì 12 ottobre, introdotta per tutelare al massimo gli 82 ospiti della residenza sanitaria.

Colloqui sospesi, la decisione della direttrice

Ci sono più motivi alla base della decisione ufficializzata dalla direttrice Luciana Corti. Li puntualizza in un avviso ai parenti degli anziani ricoverati nella struttura di via Michelangelo. “In considerazione dell’abbassamento delle temperature, la direzione, su richiesta del personale medico, ritiene di dover sospendere i colloqui all’aperto con gli ospiti”. Stop alle visite dei parenti. “Tale sospensione si protrarrà indicativamente per un paio di settimane, periodo in cui verranno installati la parete vetrata e i microfoni, così da riprendere i colloqui nel rispetto delle normative antiCovid e con ogni condizione meteorologica”.

Invito a prenotare le videochiamate

Al contempo, la direzione sottolinea la valenza delle videochiamate tra parenti e ospiti. “Il sistema di prenotazione online rimarrà attivo per prenotare le videochiamate e non appena sarà possibile riattivare i colloqui sarà data tempestiva comunicazione. Restiamo uniti contro il Covid-19, a tutela della salute e sicurezza dei nostri ospiti!”, sottolinea la direttrice.