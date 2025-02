Colonnine posizionate a fine estate e mai attivate: "Cantiere al via entro fine anno"

«Le colonnine per la ricarica delle automobili elettriche posizionate da oltre sei mesi, ma non sono mai state attivate. Quando saranno funzionanti per gli utenti che le necessitano?». Questa la segnalazione pervenuta alcuni giorni fa da alcuni alzatesi in merito alle colonnine posizionate da Poste Italiane ad Alzate in via XXV Aprile, nel parcheggio antistante l’ufficio postale.

"L’avvio del cantiere su Alzate è previsto entro la fine di quest’anno"

Gli impianti sono stati installati alla fine della scorsa estate ma non sono mai stati attivati. La segnalazione è stata raccolta anche dagli amministratori comunali, che a loro volta chiedono spiegazioni a Poste Italiane e aggiornamenti in merito alla loro attivazione.

«Le colonnine fuori dall’ufficio postale sono state collocate lì a fine estate e da allora non sono mai state funzionanti - spiega Sergio Molteni, assessore a Ecologia, Ambiente e Servizi cimiteriali - Vorremmo sapere quando effettivamente diventeranno fruibili affinché possano fare il loro compito».

La replica di Poste Italiane

«L’installazione delle colonnine nell’area antistante l’ufficio postale di Alzate Brianza, fa pare del più ampio piano legato a Polis, il progetto “Casa dei servizi digitali”, che, entro il 2026, punta a dare un nuovo volto agli Uffici Postali dei piccoli centri per renderli più accoglienti e trasformarli in Sportello Unico digitale di prossimità per l’erogazione di servizi della P.A - fa sapere Poste Italiane tramite una nota dell’ufficio stampa - L’avvio del cantiere su Alzate è previsto entro la fine di quest’anno. Le colonnine prevedono due fasi, l’installazione, avvenuta nel mese di giugno e la seconda, quella di attivazione, che deve essere effettuata dalla società di distribuzione dell’energia elettrica. Non appena avremo ulteriori aggiornamenti sulle tempistiche non mancheremo di dare un aggiornamento».