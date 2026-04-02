Colpì il direttore del supermercato con una bottiglia: denunciato 26enne

Colpì il direttore del supermercato in testa con una bottiglia: 26enne di Merone denunciato per lesioni personali aggravate.

Tentativo di furto all’Esselunga

Il provvedimento dei Carabinieri della Stazione di Cantù riguarda un uomo di 26 anni di origine magrebina residente a Merone. Secondo quanto ricostruito a seguito dei fatti, tre individui si sono introdotti nell’ipermercato Esselunga di Novedrate per sottrarre alcune bottiglie di liquore. Scoperti dal personale, i tre hanno reagito con violenza al tentativo di intervento e uno di essi ha colpito il direttore dell’esercizio in testa con una bottiglia in vetro, provocandogli una ferita lacero-contusa.

Il ferito è stato prontamente soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato presso l’ospedale di Merate, dove è stato medicato e successivamente dimesso con prognosi di lesioni non gravi.

Le indagini, avviate dai militari intervenuti e sviluppate dal Nucleo Operativo, hanno consentito di ricostruire con precisione la dinamica dell’evento e di individuare il veicolo utilizzato per la fuga e risalire così all’identità dell’aggressore. Il 26enne è dunque stato denunciato in quanto ritenuto responsabile di lesioni personali aggravate.

L’episodio evidenzia, ancora una volta, la tempestività dell’intervento delle pattuglie sul territorio e l’efficacia degli strumenti investigativi, fondamentali per garantire una rapida individuazione dei responsabili, a tutela della sicurezza dei cittadini e delle attività commerciali.