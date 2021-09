Coltiva piante di marijuana in giardino: denunciato 18enne erbese.

Coltiva piante di marijuana in giardino: denunciato 18enne erbese

I Carabinieri della Stazione di Erba nelle ultime settimane si sono dati da fare con l'obiettivo di identificare i giovani (in molti casi minorenni) che hanno creato disturbo alla quiete pubblica nelle notti estive in zona erbese. Così hanno sottoposto a perquisizione un 18enne che, nel giardino di pertinenza della propria abitazione, coltivava una decina di piante di marijuana. Inoltre il ragazzo deteneva circa 10gr della medesima sostanza già pronta all’uso. Il giovane, incensurato, è stato denunciato in stato di libertà per detenzione di stupefacente in quantità non compatibile con l’uso personale: la droga è stata sequestrata in attesa di essere distrutta.