Coltivava marijuana nell’abitazione, arrestato 43enne

Arrestato un uomo di 43 anni residente a Cermenate per detenzione e coltivazione illecite di sostanze stupefacenti (marijuana e hashish) all’interno della sua abitazione.

Coltivazione casalinga di marijuana

Domenica febbraio 2026, i Carabinieri della Compagnia di Cantù hanno arrestato un uomo di 43 anni per detenzione e coltivazione illecite di sostanze stupefacenti all’interno di casa sua. Nel corso di una perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto molte piante di marijuana in un box adibito a serra per la loro coltivazione, un contenitore con circa 600 grammi di sostanza, due involucri di hashish del peso complessivo di 25 grammi circa, un bilancino di precisione e la somma in contanti di 750 euro, ritenuta provento dell’attività delittuosa.

Giudizio direttissimo

Al termine delle formalità di rito, il 43enne è stato tratto in arresto e alle 11 di oggi, lunedì 2 febbraio, è previsto il giudizio direttissimo, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.