Colto da malore alla guida del camion, finisce nella corsia opposta

L'incidente

"Per fortuna sono riuscito a frenare in tempo, poteva andare molto peggio", ha commentato uno dei testimoni

Un grave incidente è accaduto attorno alle 18 di oggi, lunedì 4 agosto 2025: un uomo, alla guida di un mezzo pesante è stato colto da un malore, finendo nella corsia opposta. Il sinistro è accaduto a Novedrate, sulla strada provinciale 32. Il conducente, un uomo di 61 anni, è stato trasportato in elisoccorso in condizioni serie e solo per un miracolo non ci sono stati altri feriti.

L'incidente

Il mezzo pesante viaggiava da Mariano Comense in direzione di Lentate sul Seveso. All'altezza della rotonda di Figino Serenza l'autista sarebbe stato colto da un malore, perdendo parzialmente il controllo del camion, saltando il guard rail e finendo così nell'altra corsia. Fortunatamente il conducente è riuscito a controsterzare evitando di andare a impattare contro il bar Giardino.

Il racconto dei testimoni

E' stata solo una questione di fortuna se nell'incidente non ci sono stati altri feriti. Gianluca Elvetti e Andrea Furio stavano tornando dal lavoro a bordo del loro furgoncino e si sono salvati grazie alla loro prontezza. Commentano così l'accaduto:

"Siamo salvi per miracolo. Abbiamo visto il camion arrivare nella nostra corsia e abbiamo strezato riuscendo ad evitare l'impatto".

Sulla corsia che da Lentate sul Seveso porta a Mariano Comense viaggavano anche Umberto Pugliese e la sua compagna, che per un soffio hanno evitato lo scontro con il mezzo pesante. Racconta Pugliese:

"Per fortuna sono riuscito a frenare in tempo, poteva andare molto peggio".

Soccorso dagli altri conducenti

A dare i primi soccorsi al conducente del mezzo sono stati proprio Elvetti, Furio e Pugliese, aiutati anche da Marco Colombo, ex assessore di Inverigo, che stava percorrendo quel pezzo di strada e che al momento dell'incidente si è fermato:

"Siamo scesi tutti dai nostri mezzi e senza perdere tempo abbiamo prestato tutti insieme i primi soccorsi. Abbiamo estratto l'uomo dal camion, chiamando nel contempo il 118 che è arrrivato con ambulanza e elisoccorso".

L'arrivo dell'elisoccorso

Sul luogo dell'incidente sono quindi accorsi un'ambulanza, l'auto medica e l'elisoccorso che ha poi trasportato il conducente, in serie condizioni, all'ospedale Sant'Anna di Como. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri di Cantù, i Vigili del Fuoco di Como e il sindaco di Novedrate Serafino Grassi.