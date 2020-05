Colto da un malore, è in gravissime condizioni Andrea Rinaldi, ex atalantino al Legnano

Colto da un malore, è in gravissime condizioni Andrea Rinaldi, ex atalantino ora in forze al Legnano. L’atleta, soli 19 anni, è nato a Carate Brianza ma da tempo è residente nel Comasco, a Cermenate dove ha tirato i primi calci al pallone.

Nella serata di venerdì 8 maggio il calciatore Andrea Rinaldi, classe 2000, è stato colto da un malore che lo ha costretto al trasporto d’urgenza all’ospedale Circolo di Varese. Le condizioni del centrocampista sono apparse immediatamente disperate e la vita di Andrea, non ancora ventenne (è nato il 23 giugno 2000), è appesa a un sottilissimo filo.

Rinaldi è uno dei tanti prodotti del settore giovanile dell’Atalanta; poi, una volta affacciatosi alla Primavera, è stato ceduto in prestito all’Imolese in C e al Mezzolara in D. L’estate scorsa è invece arrivato l’accordo con il Legnano, sempre in Serie D, con il quale ha finora collezionato 23 presenze.

Il 19enne seppur nato a Carate Brianza è da tempo residente nel Comasco, a Cermenate, e ha frequentato l’Istituto Superiore Sant’Elia a Cantù.

