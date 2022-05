Colverde, si ribalta con l'auto: illeso il conducente.

Attimi di paura nella serata di ieri, martedì 10 maggio 2022, a Colverde. Intorno alle 23.40 infatti un'auto che procedeva in via Raimondi per cause ancora in fase di accertamento dalle forze dell'ordine si è ribaltata. Miracolato il conducente che ne è uscito praticamente illeso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di via Valleggio a Como, un'ambulanza e i Carabinieri.