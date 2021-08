Comasco disperso in Valle Camonica: ritrovato senza vita a Ponte di Legno

Comasco disperso in Valle Camonica: ritrovato senza vita.

Comasco disperso in Valle Camonica: ritrovato senza vita

Sono terminate purtroppo nel peggiore dei modi le ricerche del comasco di 48 anni, residente a Rino di Sonico, in provincia di Brescia, che da sabato scorso non si trovava. E' stato infatti ritrovato senza vita intorno alle 10:30 di stamattina, lunedì 30 agosto 2021, in Alta Valle Camonica.

Oggi l'elicottero di Regione Lombardia ha portato in quota numerosi tecnici del Cnsas, V Delegazione Bresciana, e del Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, grazie a una convenzione che permette di ottimizzare le operazioni e i tempi degli interventi; c'è stato anche il supporto dei Vigili del fuoco nella parte di coordinamento e logistica.

I soccorritori hanno trovato l'uomo in un canale particolarmente impervio, nella zona di Ercavallo, a una quota di circa 2700 metri, nel territorio del comune di Ponte di Legno. La salma è stata recuperata e portata nella camera mortuaria dell'ospedale di Edolo.