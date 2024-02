Come essere creativi con un corso di manualità con la pasta di mais

Un corso creativo per imparare a usare la pasta di mais, ecco la nuova proposta a Olgiate Comasco dell'assessorato alla Cultura e del gruppo anziani e pensionati "Insieme".

Un corso dal 4 marzo

"Stiamo raccogliendo le iscrizioni per un corso che a Olgiate Comasco non è mai stato fatto - annuncia Giuliana Casartelli, responsabile della biblioteca comunale "Sergio Mondo" - L'iniziativa è proposta in collaborazione con l'associazione "Insieme" nella loro sede per sei lunedì a partire dal 4 marzo (al pomeriggio)".

Come iscriversi

Per partecipare al corso di manualità creativa "la magia della pasta di mais" è richiesta l'iscrizione è in biblioteca (non si accettano iscrizioni telefonicamente). E' previsto un minimo di 10 partecipanti e un massimo di 18 adesioni. Quota di partecipazione: 30 euro, da versare in occasione della prima lezione nella sede del gruppo anziani e pensionati, in via Maestri Comacini. Prima lezione il 4 marzo, dalle 14.30 alle 16.30.

"Insieme" sempre attivo per la terza età

L'associazione presieduta da Marco Mastrosimone ha ripreso a gonfie vele dopo lo stop imposto negli anni della pandemia. La sede è tornata a sfornare proposte aggregative, come è stato anche in occasione del cenone di fine anno che ha suscitato successo tra menù e balli di gruppo.