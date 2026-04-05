Commando di sei ladri tenta il raid in floricoltura

Un’incursione notturna organizzata ma, fortunatamente, non andata a segno. È quanto accaduto tra venerdì e sabato scorsi nella zona di via Baraggia, dove un gruppo composto da sei persone si è introdotto all’interno dei magazzini della Floricoltura Mondelli, azienda agricola che ha la sede centrale in via per Albese, a Montorfano.

Il gruppo è fuggito a mani vuote

E’ successo in tarda serata, quando i malintenzionati hanno fatto accesso all’area approfittando della posizione periferica e immersa nel verde del complesso. L’obiettivo sembrava essere di individuare attrezzature agricole o altri beni di valore, ma è stato interrotto dall’attivazione del sistema di allarme, che ha permesso ai proprietari di intervenire rapidamente. All’arrivo dei titolari i sei intrusi si sono dati alla fuga riuscendo a far perdere le proprie tracce. Fortunatamente non si sono registrati furti, ma i danni arrecati risultano comunque evidenti: diverse porte sono state forzate e il sistema di videosorveglianza interno è stato manomesso, probabilmente nel tentativo di ostacolare eventuali identificazioni.

L’area colpita, ai margini della zona urbanizzata, presenta caratteristiche che la rendono difficile da controllare, soprattutto nelle ore notturne. Un contesto che potrebbe aver favorito l’azione del gruppo, rimasto però a mani vuote, come spiegato dai titolari dell’azienda, Luisa e Marco Mondelli: «Hanno tentato di entrare nella sede di via Baraggia, che è una cosa che ci lascia un po’ basiti siccome è un’azienda di produzione dove non c’è veramente niente. Al di là del nostro spavento sul momento, ci dà fastidio il gesto e ovviamente anche i danni che hanno lasciato. Non pensiamo che avessero dei mezzi, appena scattato l’allarme ci siamo diretti lì e sono scappati via a piedi».

Resta ora da chiarire l’identità dei responsabili e se si tratti di un episodio isolato o riconducibile a una serie di tentativi simili nella zona.