Commerciante rapinato fuori da una banca: denunciato un 54enne

La rapina è avvenuta la mattina dei 6 maggio fuori da una nota banca a Fino Mornasco: i militari hanno denunciato in stato di libertà un 54enne pluripregiudicato.

Beccato il 54enne responsabile della rapina fuori dalla banca

I militari della Stazione Carabinieri di Fino Mornasco, in seguito a un’approfondita attività investigativa, condotta mediante l’acquisizione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza pubblica e privata, la raccolta delle testimonianze e i rilievi scientifici effettuati dal NOR-Aliquota Operativa su di un veicolo usato per commettere una rapina, hanno denunciato in stato di libertà per rapina in concorso un 54enne, pluripregiudicato.

La rapina risale al 6 maggio

La rapina in questione è avvenuta la mattina del 6 maggio intorno alle nove, all’esterno di una nota banca presente nel territorio del Comune di Fino Mornasco, ed aveva destato allarme sociale e preoccupazione da parte della popolazione. In quell’occasione, un commerciante in attesa di entrare a versare l’incasso della propria attività, veniva aggredito con violenza da un uomo dal volto travisato che gli strappava dalle mani la busta contenente il denaro. Il commerciante reagiva, ed il rapinatore inseguito esplodeva due colpi con una pistola, probabilmente a salve, riuscendo così a scappare.

L’immediato intervento dei militari finesi permetteva di recuperare nelle vicinanze della banca, quattro mazzette di soldi legate con un elastico per un totale di 20.000 euro circa, che venivano subito restituiti al commerciante, dimezzando il profitto del rapinatore che riusciva comunque a portare via altri 20.000 euro.