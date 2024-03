Commosso addio a Plinio Agostoni: "Di lui ci restano umiltà, genialità, capacità di coniugare impresa, etica e solidarietà"

Non solo ma don don Ferè ha ricordato la festa per l'80esimo compleanno di Plinio Agostoni:

"Eravamo nella scuola alberghiera vicina a Somadino e a Premana, due luoghi carissimi a Plinio. alla fine della Messa ci ha regalato in un breve discorso, uno sguardo pieno di riconoscenza e di gratitudine alla vita passata. E poi la domanda "Adesso?" La risposta nelle parole che Maria e i figli hanno scelto per il ricordo nella sua immagine: "ci sono altri capitoli che si scriveranno, non so quanti ma a un certo punto non comparirà la parola fine, ma la parola ECCOMI" Ora lascia, o Signore, che il tuo servo, vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele".

"Infine le ultime ore nel pomeriggio di martedì ,circondato dai suoi in continua preghiera nel rosario e alla fine della Salve Regina al suono dell'Ave Maria della vicina Chiesa di Germanedo, ha detto il suo "eccomi", certamente preso per mano da Maria per portarlo al posto preparato per lui al banchetto del cielo vicino a Gesù. Quando diciamo l'Ave Maria non sempre pensiamo davvero alla domanda finale: prega per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte amen. Ma è la domanda più vera: Maria è l'immagine della Chiesa che ci accompagna per tutta la vita e soprattutto ci è vicina nell'ora del passaggio - come noi adesso che chiediamo al Signore per Plinio la purificazione totale del suo cuore e la ricompensa del servo fedele - Ciao Plinio e grazie, continua a lavorare per la tua famiglia, il movimento, la chiesa, la tua Lecco."