Altro episodio che non c'entra nulla con lo sport e che vede coinvolti alcuni tifosi del Como 1907: l'ultimo si era verificato in centro città, prima dell'amichevole contro il Gillingham, ora invece arriva una sentenza per tre tifosi biancoblù identificati negli scontri di settimana scorsa, il 16 luglio 2023, a Villa di Tirano con alcuni tifosi della Sampdoria. Le due squadre erano in ritiro a Bormio, il Como, e a Livigno, la Sampdoria.

Como 1907: arriva il Daspo per tre tifosi coinvolti negli scontri a Villa di Tirano

Una rissa che aveva coinvolto diversi ultras che si erano affrontati armati di bastoni e cinghie. Dopo l’episodio, che non ha nulla a che vedere con il calcio, gli investigatori della Polizia di Stato hanno avviato le indagini che hanno portato al riconoscimento dei primi tre soggetti coinvolti.

Il questore della provincia di Sondrio ha emesso a loro carico provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (noti con l’acronimo di Daspo) rispettivamente per 2, 6 e 7 anni, predisposti dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Sondrio; per due di loro è stato anche disposto l’obbligo di firma.

Le indagini proseguono

Intanto la Digos e la Polizia Anticrimine di Sondrio stanno procedendo all’identificazione anche degli altri soggetti coinvolti nell’episodio di Villa di Tirano.

Per scongiurare altri episodi di violenza in occasione delle concomitanti amichevoli Sampdoria-Pro Patria e Como-Torres, disputatesi lo scorso 23 luglio a Livigno e Bormio (dove le due squadre stanno svolgendo i raduni pre campionato), sono stati attuati straordinari servizi di ordine pubblico e di pattugliamento lungo la Statale 38, che hanno coinvolto tutte le forze di polizia sotto il coordinamento del questore di Sondrio e che hanno garantito il pacifico svolgimento delle manifestazioni sportive.