Como Acqua presenta AcquaBook il progetto di educazione ambientale per le scuole

Lezioni interattive, giochi, quiz, laboratori in classe, visite agli impianti di potabilizzazione e depurazione. Questo e molto altro è “AcquaBook” il percorso gratuito di educazione ambientale dedicato alla risorsa acqua. Il progetto, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, si rinnova di anno in anno con attività, contenuti multimediali e proposte specifiche per le diverse fasi.

VIDEO DI PRESENTAZIONE di "ACQUA BOOK"

gli insegnanti possono iscriversi alla piattaforma on-line di educazione digitale

Con credenziali personali di accesso possono usufruire liberamente e gratuitamente dei contenuti caricati: lezioni interattive con 4 diverse attività educative (ciclo dell’acqua – acqua da bere – inquinamento da plastica – comportamenti virtuosi).

Al termine di ogni attività gli studenti possono cimentarsi in un questionario di apprendimento auto-correttivo, un momento di verifica pensato per verificare il grado di apprendimento.

Goccia story

Si tratta di uno strumento multimediale studiato appositamente per il target 5-7 anni. I più piccoli possono imparare tutto sull’acqua, in modo semplice e divertente. I bambini vengono coinvolti nel “tour” dell’acqua alla scoperta del ciclo naturale e del ciclo idrico integrato, attraverso un memory digitale e il videogioco “drop”, che insegna le buone prassi e le conseguenze di un uso consapevole e sostenibile dell’acqua del rubinetto.

Per scaricate la "Goccia Story"

Gioca utile

Si tratta del percorso di approfondimento sui temi della sostenibilità ambientale, con particolare riferimento alla risorsa ACQUA, dedicato a bambini e ragazzi tra gli 8 e i 12 anni e alle loro famiglie.

L’iniziativa, promossa da Utilitalia, Federazione che riunisce le Aziende operanti nei servizi pubblici dell’Acqua, dell’Ambiente, dell’Energia Elettrica e del Gas, prevede materiali interattivi e coinvolgenti che fondono la multimedialità al saper fare e mette a disposizione della cittadinanza strumenti diversificati, che consentiranno una riflessione condivisa su una tematica di assoluta attualità e interesse trasversale.

PER ACCEDERE