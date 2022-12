Como Gospel Choir fa tappa ad Alzate: concerto in chiesa parrocchiale. L'appuntamento è per domani sera, martedì 20 dicembre 2022.

Continua il tour del coro gospel comasco, guidato dal presidente Stefano Vita e diretto dalla lodigiana Marta Meazza e nato nel 2020 grazie alla lungimiranza del presidente Vita. Dopo il successo delle esibizioni a Villa Guardia e Castell’Arquato, in provincia di Piacenza, il sodalizio farà tappa ad Alzate. L'appuntamento è organizzato da Bcc Brianza e Laghi con la Comunità pastorale Beata Vergine di Rogoredo ed è in programma per domani, martedì 20 dicembre 2022, alle 21.

Il concerto "Aspettando il Natale" sarà nella chiesa dei Santi Pietro e Paolo. A esibirsi sarà il coro comasco, composto da 30 elementi tra cui coristi, musicisti e solisti di varie provenienze, nazionali e internazionali. Alcuni provengono dai cori della Nazionale Cantanti Italiana Gospel, Italian Gospel Choir. La Direttrice Marta Meazza è un riferimento importante per i cantanti, per le sue competenze tecniche e vocali; è laureata in Psicologia con tesi su rapporto musicisti e pubblico, diplomata in canto moderno e suonoterapia e vocal coach con esperienze di direzione di diversi cori. L'ingresso alla serata è libero e tutti sono invitati a partecipare.

(Nella foto i componenti del Como Gospel Choir)