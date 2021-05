Il Comitato Provinciale di Como di Unicef ha organizzato per il prossimo 28 maggio una diretta facebook per raccogliere fondi per sostenere la campagna “Emergenza COVID-19” attraverso oggetti e cimeli sportivi di campioni; gli oggetti verranno esposti sul sito di UNICEF Italia in una pagina dedicata dove sarà possibile effettuare direttamente la donazione.

Como, i campioni dello sport uniti per la raccolta fondi di Unicef

Tale evento ricorre nella settimana del 30° anniversario della ratificata in Italia della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (27 maggio). La diretta social del 28 maggio sarà un’occasione per raccontare quanto è stato fatto in questi anni sia in Italia che all’estero e rimarcare che tutto questo è stato reso possibile grazie al sostegno di tantissime persone (privati, amministrazioni, governo, aziende, società, associazioni, …).

All’iniziativa hanno aderito campioni di ambito sportivo nazionale ed internazionale, in particolar modo del territorio comasco; tra questi, Lorenzo Vismara, Stefano Meroni, i fratelli Gerosa, Alessia Trost, Valentina Broggi, Calcio Como 1907, Pallacanestro Cantù e molti altri.

La diretta facebook sarà condotta da Giovanni Indorato ed Alexander Falzaroni.

L’obiettivo di UNICEF per il 2021 è quello di garantire un accesso equo ai vaccini in tutto il Mondo. In particolare: consegnare 2 miliardi di dosi di vaccino contro il COVID-19 in 190 Paesi entro la fine dell’anno; assicurare la somministrazione in sicurezza dei vaccini e garantire la fornitura di tutto il necessario per la loro conservazione e distribuzione; assicurarne la distribuzione alle popolazioni colpite da emergenze umanitarie; completare la distribuzione di 1 miliardo di siringhe; distribuire 900 milioni di test rapidi per la diagnosi del COVID- 19.