Ha lasciato un bellissimo ricordo di sé in tutti quelli che hanno incrociato la sua strada. A testimonianza di questo basta visitare il suo profilo Facebook che in queste ore è stato letteralmente invaso da messaggi pieni di stima e commozione. Ieri, venerdì 13 marzo 2020, è venuto a mancare il dottor Giorgio Quadri.

Como in lutto addio all’amato dottor Giorgio Quadri

Stimato ginecologo, aveva lavorato all’ospedale Sant’Anna e al Valduce. Si è spento a 60 anni dopo aver combattuto contro una lunga malattia. In questi momenti sono tante delle mamme, seguite durante le loro gravidanze, a ricordarlo. Apprezzato per la sua bravura, ma anche per quel suo modo di fare che faceva sentire speciale ciascuna delle sue pazienti. Como saluta il suo doc e lo ringrazia con tanto affetto.