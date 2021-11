La soddisfazione

Le parole del deputato comasco.

Como nominata Unesco Città Creative per il tessile e moda: il commento di Zoffili.

Como nominata Unesco Città Creative per il tessile e moda: il commento di Zoffili

Il deputato comasco Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in III commissione affari esteri e comunitari alla Camera ha commentato così la nomina di Como quale Unesco Città Creative per il tessile e moda: "Il riconoscimento con cui l'UNESCO ha inserito Como nella rete mondiale delle città creative è il coronamento di un grande lavoro di squadra che ha visto impegnati gli amministratori della Lega ad ogni livello, dal territorio a Roma. Personalmente, sono orgoglioso di aver supportato la candidatura, richiedendo un'audizione ad hoc in Commissione Affari Esteri e comunitari congiunta alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati per il Sindaco Mario Landriscina, il Prof. Luca Levrini Presidente della Fondazione Alessandro Volta e il Dott. Stefano Vitali Presidente del Comitato Como & Seta al fine di sensibilizzare il parlamento e tutte le forze politiche sulla grande opportunità di questo riconoscimento. Ora, il nostro impegno dovrà focalizzarsi sulla messa a sistema di questa preziosa occasione per portare più lavoro e più risorse a Como. Per questo, ho immediatamente invitato il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni affinché organizzi un tavolo di lavoro con il Sindaco Landriscina per coordinare insieme le prossime iniziative".