Como-Pergolettese e Centomiglia del Lario: tutte le modifiche alla viabilità.

La partita Como-Pergolettese del campionato di serie C di calcio si svolgerà giovedì 22 ottobre alle ore 17,30. Dalle ore 12,30 di giovedì e fino al termine della partita (tra le 19,30 e le 20) sarà in vigore il divieto di sosta sulle strade intorno allo stadio: Nello specifico non sarà possibile sostare in largo Borgonovo, viale Vittorio Veneto, viale Puecher, piazzale Somaini, viale Masia tratto tra piazzale Somaini e viale Sinigaglia, viale Sinigaglia tratto tra viale Masia e largo Borgonovo.

Per la manifestazione di motonautica Centomiglia del Lario, in programma sabato 24 e domenica 25 ottobre, a partire dalle 17 di giovedì e fino al termine dell’evento domenica sera sarà vietata la sosta lungo viale Puecher.