Con qualche giorno di ritardo perché l’opera è stata fatta rifare per un errore nel nome di Aldo Raffaele Pacifici, verrà posata questa settimana la pietra d’inciampo a lui dedicata.

Como posa la pietra d’inciampo per Aldo Raffaele Pacifici

L’annuncio di questa iniziativa, nata da una proposta del consigliere di minoranza Vittorio Nessi, era stato dato qualche settimana fa in consiglio comunale dall’assessore Francesco Pettignano che si è occupato della questione.

L’appuntamento è fissato per giovedì 20 febbraio alle 11 in via Brogeda 11, a Como, l’ultimo domicilio conosciuto del comasco prima che venisse deportato. Nato nel 1894, fu arrestato il 7 dicembre 1943 e incarcerato. Pacifici venne poi deportato in seguito alle leggi razziali in quanto ebreo e morì nel campo di sterminio di Auschwitz nel 1944.