Si è spento nella notte a 88 anni Fedele Tiranti, volto notissimo del capoluogo comasco per la sua professione di commercialista e revisore dei conti, oltre che presidente dei Collegi sindacali di molte imprese del territorio.

Como saluta Fedele Tiranti, storico commercialista ed ex assessore

La malattia lo ha colto all'improvviso, l'ha potuta combattere per pochissimi giorni. E' morto la scorsa notte, 25 novembre 2023, Fedele Tiranti, lasciando l'amatissima moglie Giovanna e i tre figli Piercarlo, Federico e Arnaldo. Nato a Udine, è arrivato a Como giovanissimo dove ha frequentato il Collegio Gallio. Ben presto è quindi entrato nel mondo del lavoro: è stato commercialista con studio in città dal 1960 in poi. Con il tempo è divenuto revisore dei conti e presidente di moltissimi Collegi sindacali di aziende del territorio comasco.

Esperto del terzo settore, è stato anche lo storico presidente della Fondazione Villa Prandoni di Torno. Nel corso degli anni però non è mancato anche l'impegno civico. E' stato infatti sindaco di Faggeto Lario, ma anche assessore al Bilancio del Comune di Como durante il mandato del sindaco Antonio Spallino.

"Ricordo il suo motto: 'Sono un bersagliere, sempre di corsa' - racconta una storica dipendente, Mara Roncoroni - Era un uomo d'altri tempi, un signore. Feci il colloquio di lavoro con lui nel 1999 e sono rimasta con lui fino all'anno scorso, è stato per me un secondo padre, mi ha formata professionalmente e fatta crescere umanamente. Mancherà a tutti".

La camera ardente è allestita al San Martino a Como. Il rito funebre si terrà venerdì 27 gennaio 2023 alle 10 nella chiesa di San Fedele.

In foto con la moglie Giovanna