Como, sferra un calcio a un 59enne e gli frattura il setto nasale

Vittima un cadoraghese portato d'urgenza all'ospedale di Varese.

Aggressione in via Cesare Cantù a Como ieri sera, giovedì 3 marzo. Vittima un uomo di 59 anni di Cadorago. Alle 20 è iniziata una lite verbale tra il cadoraghese e un cittadino turco senza fissa dimora di 43 anni. Quest’ultimo, per motivi ancora ignoti, ha sferrato un calcio al 59enne facendolo rovinare a terra e procurandogli la frattura del setto nasale.

A quel punto sono stati chiamati i soccorsi: un’ambulanza della Cri di Lipomo e un’auto medica lo hanno trasportato all’ospedale Circolo di Varese. I medici hanno giudicato guaribili in 30 giorni le ferite. Sono arrivati inoltre gli agenti della Squadra Volanti della Questura di Como che hanno arrestato il turco per lesioni aggravate. L’uomo, in regola con il permesso di soggiorno, non lo aveva però con sé ed è quindi stato denunciato.

Questa mattina si è tenuto il rito direttissimo in Tribunale a Como dove è stato convalidato l’arresto. Chiesti i termini di difesa, l’udienza è stata rinviata al 2 maggio. Nel frattempo ne è stata disposta la scarcerazione.