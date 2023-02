Como, strappa la borsa a un'anziana e fugge con 50 euro.

Como, strappa la borsa a un'anziana e fugge con 50 euro

Momenti di grande spavento oggi, mercoledì 8 febbraio 2023, all'ora di pranzo, per un'anziana comasca. Intorno alle 13.15 infatti una 78enne, residente nel capoluogo comasco, stava percorrendo la via Crispi per rientrare nella propria abitazione dopo un giro in città quando è stata avvicinata da uno sconosciuto che, quando si è trovato abbastanza vicino alla donna, le ha strappato con forza la borsa che portava sulla spalla. A quel punto si è dato alla fuga.

La donna, malgrado lo spavento, ha avuto la prontezza di chiamare aiuto e i Carabinieri sono intervenuti protamente. Nel giro di poco tempo i militari della Compagnia di Como sono riusciti a rintracciare il malvivente che, sentendosi braccato, ha lasciato andare la borsa e si è dileguato. Nulla hanno potuto i Carabinieri per rintracciarlo, anche se le indagini continuano.

I militari sono però riusciti a recuperare la borsa dell'anziana comasca e a riconsegnargliela. Il malvivente non ha avuto il tempo di prendere altro che 50 euro in contanti che la donna teneva nel portafoglio. C'erano invece cellulare, documenti e tutti gli effetti personali che portava con sé. Fortunatamente, malgrado la grande paura, la donna non ha avuto bisogno di assistenza medica ed è stata riaccompagnata a casa.