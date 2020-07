Como, Zoffili (Lega): furti ai danni di anziani, presentata interrogazione a Lamorgese. “Servono più uomini e mezzi”, spiega infatti il consigliere comunale di Erba e deputato Eugenio Zoffili.

“Troppo furti, servono più uomini e mezzi a Erba”

“In provincia di Como, in particolare nella città di Erba e nei paesi limitrofi, si susseguono da diversi mesi episodi criminosi che sono computi spesso ai danni di persone in età avanzata. Il 9 luglio due ladri, spacciandosi per Carabinieri, hanno ingannato due anziani derubandoli di gioielli e orologi; la stessa tecnica è stata utilizzata a metà giugno per mettere a segno tre furti a Como, dove un altro colpo simile era stato sventato pochi giorni prima. Ho personalmente segnalato da tempo al governo che i presidi delle Forze dell’ordine della provincia di Como, dalla Questura del capoluogo alla stazione dei Carabinieri di Erba, necessitano di rinforzi, sia in termini di uomini che in termini di mezzi e strumentazioni. Non avendo ancora ottenuto adeguata risposta, ho presentato una interrogazione al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, chiedendole se il governo abbia adottato specifici provvedimenti per contrastare il fenomeno delle truffe ai danni di persone anziane in provincia di Como e su tutto il territorio nazionale. Nell’interrogazione, firmata anche dai colleghi deputati della Lega Nicola Molteni, Alessandra Locatelli, Claudio Borghi e Roberto Ferrari, chiedo se il governo non ritenga opportuno potenziare il controllo del territorio erbese e della provincia di Como, diurno e notturno, impiegando i militari già assegnati per l’operazione strade sicure nel capoluogo anche nell’erbese e nelle altre zone della provincia e destinando risorse immediate ai sindaci per potenziare i servizi di polizia locale, al fine di contrastare l’intensificarsi dei reati predatori e delle truffe ai nostri anziani; chiedo inoltre al ministro Lamorgese dati statistici aggiornati sui furti e sulla presenza delle forze dell’ordine e dei militari dell’Esercito Italiano nella provincia di Como, con particolare riguardo al territorio di Erba e comuni limitrofi, in termini di numeri di interventi, pattuglie in servizio, organico disponibile e caserme”. Così Eugenio Zoffili, deputato e Capogruppo Lega Salvini Premier in Consiglio comunale a Erba.