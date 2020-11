Un compleanno davvero speciale quello festeggiato giovedì 18 novembre da Amatore Colombo (da tutti conosciuto come Rino): l’assese ha compiuto 100 anni.

Compleanno speciale: il bersagliere Rino Colombo festeggia 100 anni

Nato a Bosisio Parini, l’uomo era stato impiegato nei Comuni di Castelmarte e Ponte Lambro, poi un impiego a Milano in una ditta di commercio di tessuti, fino alla partenza per la Guerra come bersagliere. “E’ stato in Guerra in Francia – spiega la figlia Marina – Grazie alla sua conoscenza della lingua francese era incaricato di provvedere ai viveri per il battaglione. E’ stato presidente dell’associazione nazionale Combattenti e reduci di Asso per tantissimi anni”. Al suo ritorno dalla guerra Colombo aveva avviato lo storico negozio di tessuti, e poi d’abbigliamento, “Bottegone” ad Asso dove ha lavorato dagli anni Cinquanta con la moglie Rosanna Binda fino alla metà degli anni Novanta. Ancora oggi Rino è molto fiero del sua passato da Bersagliere e proprio durante la cerimonia in Comune ad Asso per il suo centesimo compleanno ha indossato l’inconfondibile cappello piumato.

Tutti i dettagli sul Giornale di Erba da sabato 21 novembre 2020 in edicola

DA CELLULARE, SCARICA LA APP DEL GIORNALE PER SFOGLIARE L’EDIZIONE e da Pc clicca qui