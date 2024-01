Compra una macchina del caffè su internet, ma non arriva: il truffatore è un 59enne campano

La Compagnia Carabinieri di Cantù impegnata nel campo della prevenzione e della repressione delle truffe.

Diversi gli episodi ai quali hanno lavorato i militari. La stazione di Lurate Caccivio, al termine di una complessa attività investigativa, ha denunciato in stato di libertà per truffa e ricettazione un 59enne residente in Campania, pregiudicato.

La querela

Era stata sporta querela nel marzo del 2022 da parte di un pensionato rimasto vittima di una truffa e-commerce su un noto sito internet, posta in essere dal 59enne campano, che si era fatto accreditare 136 euro su una carta prepagata risultata intestata a lui, per l’acquisto di una macchina per il caffè, senza consegnare il bene.

L’attività investigativa svolta aveva permesso di accertare che sulla stessa carta prepagata erano confluite somme di denaro per un importo di circa 20mila euro, provento di 124 truffe e-commerce tutte riconducibili al 59enne campano, reati commessi nel 2022 su tutto il territorio nazionale.

Dall’esame della carta è emerso che le somme confluite, proventi delle truffe, venivano poi trasferite con operazioni bancarie a terze persone, al fine di ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza, interessando circa 13 persone.

I consigli dei Carabinieri

La maggiore attenzione è dovuta a un aumento delle truffe “on line”, purtroppo sempre più frequenti e sempre più elaborate. La truffa su internet può avvenire in svariati modi: nella maggior parte dei casi si tratta di una compravendita finita male, oppure dell’acquisto di merce che si rivela diversa dalle aspettative, o di un furto dei dati bancari con conseguente prosciugamento del conto in banca.

I modi per truffare online sono infiniti, possiamo proteggerci con dei semplici accorgimenti: