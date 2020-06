Comune di Erba e ospedale Fatebenefratelli siglano una convenzione per lo screening Covid-19

Una convenzione fra il Comune di Erba e l’Ospedale Fatebenefratelli per lo screening Covid-19 per i dipendenti comunali e i volontari della Protezione Civile di Erba – Laghi.

Proseguono le iniziative per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus e proprio nei giorni scorsi l’Amministrazione ha adottato un’ulteriore misura per contenere l’emergenza epidemiologica e soprattutto per tutelare la salute e la sicurezza degli operatori comunali e dei cittadini che accedono alle sedi comunali.

