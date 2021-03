Cassa Depositi e Prestiti e il Comune di Cantù hanno firmato un protocollo d’intesa per la realizzazione del nuovo Palazzetto dello Sport.

Comune e Cassa Depositi e Prestiti: ok al protocollo d’intesa sul palazzetto

L’ente fornirà al Comune lombardo una consulenza tecnico-finanziaria, della durata di 36 mesi, per tutte le fasi del progetto: dalla programmazione all’esecuzione, passando anche per la progettazione e l’affidamento dei lavori. Con un’arena da 5.200 posti, il Palazzetto dello Sport in via Europa sarà uno spazio polifunzionale omologato per ospitare tutti gli eventi indoor – dal basket alla pallavolo fino al basket in carrozzina – con due palestre da 200 posti l’una. All’esterno, oltre ai relativi parcheggi, è prevista la costruzione di campo da basket playground.

Tutti i dettagli sul Giornale di Cantù da marzo 27 febbraio 2021 in edicola

