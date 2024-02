Comune e Satispay insieme per semplificare i pagamenti e ridurre le commissioni

Comune di Olgiate Comasco e Satispay insieme per ridurre le commissioni sugli avvisi pagoPA e semplificare i pagamenti verso la Pubblica Amministrazione.

Nuova collaborazione per il servizio sui pagamenti

Il Comune di Olgiate Comasco annuncia una nuova collaborazione con Satispay. L’obiettivo è quello di ridurre le commissioni sugli avvisi pagoPA, offrendo un significativo risparmio economico e di tempo ai cittadini e alle famiglie. In seguito alla convenzione, la commissione per gli avvisi pagoPA emessi dal Comune sarà abbassata a soli 0,80 centesimi anziché 1 euro. La novità è nell'ottica di rendere i servizi digitali più accessibili, convenienti ed efficienti per i cittadini.

Risparmio per i cittadini

“Nelle scorse settimane - dichiara Luca Cerchiari, assessore al Bilancio - abbiamo pubblicato un avviso tramite il quale invitavamo gli istituti di moneta elettronica interessati a farsi avanti per la stipula di convenzioni che potessero ridurre i costi di transazione sui pagamenti tramite pagoPA effettuati dagli utenti dei servizi comunali. La convenzione sottoscritta con Satispay ci permette di offrire l’opportunità di un piccolo risparmio in occasione dei pagamenti dei servizi, quali ad esempio la mensa scolastica, l’asilo nido, i servizi extrascolastici, le contravvenzione

al Cds, etc.”. Grazie alla riduzione delle commissioni, i cittadini risparmieranno direttamente sui costi delle transazioni, rendendo il pagamento degli avvisi pagoPA più conveniente e sostenibile, basti pensare che ad oggi il prezzo medio delle commissioni per lo stesso tipo di operazione si aggira tra 1,50 euro e 3 euro.

L'applicazione

Come sottolinea una nota del Comune, l'applicazione di Satispay è molto facile da utilizzare. Permette di pagare immediatamente e direttamente dal proprio smartphone i propri avvisi pagoPA. Come funziona? È sufficiente selezionare il servizio pagoPA dalla sezione “Servizi”, inquadrare il codice QR e pagare. Se non puoi inquadrare il codice QR inserisci con la tastiera il codice univoco del bollettino, l’applicazione riconoscerà immediatamente l’importo e il destinatario. L'app è scaricabile gratuitamente ed è possibile iscriversi col codice promo PAGOPA

per ricevere un bonus di benvenuto di 5 euro. Ulteriori informazioni su www.satispay.com/programmi.