Dalla Comunità Montana Triangolo Lariano fondi straordinari per l’emergenza coronavirus.

La giunta della Comunità montana triangolo lariano in campo per l’emergenza

Per sostenere fattivamente le Associazioni di Pubblica Assistenza e Pronto Soccorso non a fini di lucro che si occupano di trasportare ammalati, prestare assistenza medico-sanitaria ad ammalati o assistere ammalati di Covid – 19 nel loro domicilio e concorrere con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da questa calamità, nell’ambito del territorio del Triangolo Lariano, la Giunta Esecutiva dell’Ente si è attivata mettendo a disposizione dei fondi straordinari da trasferire a soggetti titolati ed operanti sul territorio.

“Una parte di fondi – circa 40 mila euro – sono disponibili da subito, mentre una parte più cospicua sarà disponibile a breve non appena sarà approvato il bilancio dell’Ente a cui daremo, a questo punto, priorità assoluta – dice la presidente Patrizia Mazza – L’invito che rivolgiamo alle associazioni di primo soccorso e pubblica assistenza è di comunicarci le reali necessità affinché, nel limite dei fondi disponibili, si possano vagliare a stretto giro i soggetti destinatari dei fondi. Teniamo a precisare che trattandosi di fondi straordinari destinati esclusivamente ad una emergenza, non saranno prese in considerazioni richieste di carattere ordinario”.