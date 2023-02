Comunità pastorale, raccolta fondi per la Giornata mondiale della gioventù

La comunità pastorale raccoglie fondi per coprire le spese di viaggio verso la Giornata mondiale della gioventù.

L'iniziativa della comunità pastorale

"Maria si alzò e andò in fretta": è questo il tema portante scelto in occasione della Gmg. Un monito, lanciato dal pontefice, che sottintende la necessità di mettersi al servizio. Un messaggio raccolto anche dai 28 ragazzi, tra i 17 e i 23 anni, che hanno già dato la loro adesione a partecipare alla trentasettesima edizione della manifestazione. Proprio per questo motivo, in sinergia con il parroco don Flavio Riva, hanno studiato una serie di iniziative tramite le quali reperire i fondi necessari ad abbattere la quota di partecipazione, che dovrebbe aggirarsi intorno agli 800 euro. "E’ un modo per mettersi in gioco - spiega don Flavio - Per il 19 febbraio è stato pensato un torneo di scala 40 in oratorio a Caccivio. Inoltre, ci sarà anche la possibilità di pranzare insieme e gustare dell’ottimo risotto, al costo di 8 euro: basterà prenotarsi entro il 12 febbraio. Abbiamo in programma altre iniziative ma le stiamo definendo in queste settimane2. I giovani, partiranno alla volta di Lisbona e Fatima il 31 luglio, per fare poi ritorno il 7 agosto. "Insieme a noi ci sarà anche un gruppo del decanato di Appiano Gentile e della parrocchia di Binago - prosegue il parroco - Il coinvolgimento dei giovani è molto importante. Così come è importante la creazione di un cammino comune".