Comunità pastorale San Vincenzo: Corso biblico 2022

«Il Paràclito vi ricorderà tutto ciò che io vi ho detto». Il soffio dello Spirito in Cristo e nei cristiani di ieri e di oggi è il tema del nuovo corso biblico, organizzato dalla Comunità pastorale San Vincenzo guidata dal prevosto don Fidelmo Xodo e che prenderà il via dopo la fine delle vacanze estive. Il corso biblico infatti si articolerà in sei incontri settimanali. Questi si svolgeranno sempre nelle serate di mercoledì.

Gli incontri

In modo particolare la Comunità pastorale San Vincenzo ha individuato i seguenti giorno nei quali si svolgeranno gli incontri: il primo nella serata del 14 settembre, al quale seguirà quello del 21 settembre e del 28 settembre. Nel mese di ottobre sono quindi previsti gli altri tre incontri, nelle serata del 5 ottobre, del 12 ottobre e infine del 19 ottobre. A settembre saranno comunicate modalità di iscrizione, orari e sede del corso.