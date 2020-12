Con Anaci il webinar “366 Giorni in Condominio”

“366 Giorni in Condominio” è il webinar organizzato da ANACI Como, presieduta da Rosaria Molteni, per lunedì 21 dicembre 2020, ore 15-18, offrirà per il quinto anno consecutivo una sintesi delle più importanti novità in materia di condominio dell’anno che sta per concludersi.

Il 2020 “in pillole”: un anno di leggi e sentenze in materia condominiale

La scelta e l’illustrazione delle sentenze più significative sarà affidata a due magistrati di fama nazionale, il dott. Antonio Scarpa ed il dott. Gian Andrea Chiesi, Consiglieri della Corte di Cassazione.

Con quale maggioranza si approvano le tabelle millesimali e da quando hanno validità? A chi spetta provare che un condòmino non è stato convocato regolarmente? Ogni regolamento vincola anche i successivi acquirenti? Fino a che punto la richiesta all’amministratore di documenti condominiali è legittima? A questi e a diversi altri quesiti hanno dato risposta le sentenze di Cassazione del 2020 che saranno illustrate durante il convegno.

Non sarebbe potuto mancare nell’edizione del 2020, un focus sulle novità portate dall’epidemia nel mondo condominiale – video-assemblea, termine per l’approvazione del consuntivo, lavori straordinari e bonus fiscali – affidata all’avvocato Alessandro M. Colombo, direttore Centro Studi ANACI Como.

Il webinar è pensato per i professionisti legati al mondo del condominio (amministratori, avvocati, tecnici) ma, per il suo carattere di sintesi, anche a chiunque intenda ricevere un’autorevole idea di come le sentenze del 2020 abbiano inciso sulla vita degli attori del mondo condominiale. Condòmini ed Amministratori in primis.

Per informazioni e registrazioni: www.anaci.it\como. Sarà possibile seguire l’evento anche in differita sulla pagina Facebook Il Sole 24 Ore – Immobili e Condominio.